Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi doktrinini Anadolu ile buluşturacak olan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi stanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ve PM üyesi Umut Akdoğan ilk toplantılarını ilimizde gerçekleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün amiralleri ile bir araya geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetiminin ev sahipliğinde Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMM) gerçekleşen toplantıya CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, geçmiş dönem CHP Kocaeli İl Başkanları Keramettin Gençtürk, Cihan Altunyuva, Necat Çakır, Nadir Birok, geçmiş dönem il, ilçe, kadın kolu ve gençlik kolu başkanları, belediye başkanları katıldı.

İLK KEZ KOCAELİ’DE

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi KılıçdaroğluDoktrini Anadolu ile Buluşuyor toplantılarının ilkine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Yıldızlı; “Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli ailesi olarak Parti Meclisi üyelerimiz Doç. Dr. Yunus Emre ve Umut Akdoğan’ı genel başkanımızın İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi doktrinini bizlere aktarmak ağırlıyoruz. Türkiye genelinde yapılacak olan bu çalışmanın ilkine ev sahipliği yapmak bizler için ve partimiz için çok önemli. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik buhranın içerisinden geçiyor. Tüm vatandaşlarımız iktidar sahipleri tarafından ağır bir yükün altında bırakılmaya adeta mahkum edildi.

TÜM FERTLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı İkinci Yüzyıla çağrı beyannamesi işte bize bu buhrandan çıkış yolunun yöntemlerini veriyor. 2023 seçimleri öncesinde tüm örgütlerimiz iktidar için hazır olmalı. Partimizin tüm fertlerine büyük görev düşüyor. Özellikle seçim günü sandıklarda yapacağımız çalışmalar her şeyin kaderini belirleyecek. Tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidermeliyiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu salonda bulunan herkes halka umudu verecek olan, aşılayacak olan kişilerdir. En son yerel seçimlerde millet ittifakı 40 milyona yakın oy aldı. Ülkemize bahar geldi. Bizim ülkemize artık yazı getirmemiz lazım. Ülkemizi demokrasi ile taçlandıracağız” diye konuştu.

ÜLKEMİZİ ZORLU SÜREÇTEN BİZ ÇIKARTACAĞIZ

Katılımcılara hitap eden PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, “Tarihi bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli sürecindeyiz. Cumhuriyetin kurucusu, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten çıkartacak olan bizleriz. Genel başkanımız Türkiye’nin dört bir yanında ziyaretler yapıyor. Milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz tüm Türkiye’yi sokak sokak dolaşıyor. Çünkü biz bu dönem sadece kendi bölgemizin milletvekili değiliz, tüm bölgelerin milletvekiliyiz.

İKTİDAR OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ

Milletvekillerimizin olmadığı yerlere daha fazla eğiliyoruz. Bu kadar yoğun tempoyla böyle bir performansı iktidar olacağımızı bildiğimiz için sergiliyoruz. Enflasyon çökmüş, tüm kurumlar çökmüş, ekonomi bitmiş, iktidar milletvekilleri umutlarını yitirmiş sokağa çıkamıyorlar, konuşamıyorlar. Onun için önümüzde bir fırsat var. Milletimiz bize bu fırsatı verecektir. Yoksulluğu bitirecek, işsizliği çözecek, barışı ve kardeşliği sağlayacak bir ortamı hazırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademesinde görev yapmış, bu çatı altında olan bütün arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. İl başkanımıza ve yöneticilerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum, sevgili arkadaşlarımız Yunus Emre ve Umut Akdoğan’a hoş geldiniz diyorum.” Açılış konuşmalarının ardından Parti Meclisi üyeleri Umut Akdoğan ve Doç. Dr. Yunus Emre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin doktrinini ve hayata geçiş yöntemlerini aktardı.