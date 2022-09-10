10 Eyl 2022 - 16:27- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 16:33

Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

Kocaeli’de bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.
Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk mask

Kocaeli’de seyir halinde olan 81 DD 054 plakalı otomobilin tavan kısmında bir kişinin uzanarak yolculuk yapması vatandaşları hayrete düşürdü. O anları gören diğer sürücüler telefonlarına sarılarak otomobil üstünde uzanan şahsı çekti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.
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10 Eyl 2022 - 16:27 - Gündem

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