10 Eyl 2022 - 17:51- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 17:54

Maçta dili boğazına kaçan oyuncu, ölümden döndü

TFF 2. Lig'de oynanan Kocaelispor-Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında hava topunda kalecisiyle çarpışan oyuncunun dili boğazına kaçtı. Hakemin oyunu durdurmadığı dakikalarda ölümle burun buruna gelen oyuncuya ilk müdahaleyi kalecisi yaptı.
Maçta dili boğazına kaçan oyuncu, ölümden döndü mask
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta  Kocaelispor- Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında herkesi üzen bir gelişme yaşandı. Maçın 6. dakikasında Kocaelispor’un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir ile birlikte topa yükselen İsmet Benli, kalecisiyle çarpışarak yerde kaldı. Orta hakem Ayberk Demirbaş’ın oyunu devam ettiği sırada yerden kalkamayan İsmet Benli’ye ilk müdahaleyi kalecisi İbrahim Demir yaptı.

Sahadan ambulansla hastaneye götürüldü

Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi. Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı. Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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10 Eyl 2022 - 17:51 - Gündem

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