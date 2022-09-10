10 Eyl 2022 - 18:03- Asayiş G: 10 Eyl 2022 - 18:05

Yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurularak arama yapılan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de polis ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünün bagajlarında narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir yolcuya ait valiz içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram gelen toz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
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10 Eyl 2022 - 18:03 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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