Alınan bilgiye göre Kocaeli’de polis ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünün bagajlarında narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir yolcuya ait valiz içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram gelen toz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
10 Eyl 2022 - 18:03- Asayiş Güncelleme: 10 Eyl 2022 - 18:05
Yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Kocaeli’de polis ekiplerince durdurularak arama yapılan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.