Yolcu otobüsünde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de polis ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünün bagajlarında narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir yolcuya ait valiz içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram gelen toz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.