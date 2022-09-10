Çekirge bir sıçradı iki sıçradı, tökezledi: 0-0

Kocaelispor seriyi bozdu. Kırklareli, Kırşehir’i sayısız gol fırsatları kaçırıp 2-1 ve 1-0 zer zor yenen takım, dün de Antalya Serik takımını konuk etti, bol gol kaçıran takım, sonunda tökezledi, bir puan alabildi

GOL KAÇIRMA REKORU KIRIYORUZ…

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, sahası bakımda olduğu için sezonun üçüncü maçında, yine Derince’de bu kez Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u konuk etti. İlk iki maçı kazanarak 2’de 2 yapan takım, dün seriyi sürdürmek istiyordu. Müthiş bir ilk yarı oynanırken, penaltı da kazanan Yeşil Siyahlılar, bundan da yararlanamadı, ilk yarıdaki 9 yüzde yüzlük pozisyonda gol bulamadı, direğe takıldı, konuk Serik iki kez geldi yüreğimizi de ağzımıza getirdi. Sonunda olan oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR…

Dk. 11: Serik Belediyespor'da kalecinin müdahalesiyle yerde kalan İsmet Benli yerde kaldı ve kalkamadı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerine Can girdi. Dk.16: Sol çaprazda Beykan üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi. Yerden vuruşu kalecide kalırken devamında Okan Eken için faul düdüğü çalındı. Dk. 24: Rakip orta alanın ortalarında boşluk bulan Cem kaleyi yokladı, etkili şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

PENALTI KAÇIRDIK…

Dk 28: Cem, Beykan'ın indirdiği topa hareketlendi, ceza sahası girişinde rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kullanan Beykan kalecinin soluna vurdu ancak tol kalecide kaldı. Dk. 32: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Soldan yerden yapılan ortada önce Okan, ardından Cem dokunamayınca net gol fırsatı harcandı. Dk. 40: Orta sahada kaldırdığımız topta sağ çapraza rakipten güzel bir pas geldi. Oğuzhan topu kafasıyla önüne alıp, ceza sahası içindeki Üstün'e verdi. Üstün'ün dönerek yaptığı vuruş üstten auta gitti. Dk. 45+2: Ceza alanının hemen dışında sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta Beykan ortaladı, Yalçın'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI DURDUK

Kocaelispor maçın ikinci yarısında da inanılmaz hatalar yaptı. İlk yarı kaçan pozisyonlardaki golleri ikinci yarı da atamayan Yeşil Siyahlılar, rakibine cesaret verirken, sonunda takıldı. Ezeli rakibimiz Sarıyer ile çarşamba günü hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağız. Bu maça taraftarın rahat gidebilmesi için girişimler sürüyor. Takım, salı günü İstanbul’da kampa girecek.

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

3. YALÇIN KILINÇ**

4. ALPAY ÇELEBİ**

6. MEHMET TAŞ**

7. CEM EKİNCİ**

(48. MERTAN CANER ÖZTÜRK dk.63 *)

9. OKAN EKEN**

10. TAYFUN AYDOĞAN**

20. MEHMET SAK**

32. MEHMET YILMAZ**

41. YİĞİTALİ BAYRAK***

(14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ dk.63 **)

80. BEYKAN ŞİMŞEK**

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. HAZARHAN KARACA

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

SERİK BELEDİYESPOR

13. İBRAHİM DEMİR****

5. ERBAY EKER**

58. MEHMET DEMİRÖZÜ**

4. FIRAT ARIKAN**

43. İSMET BENLİ**

(35. MEHMET CAN DK.11**)

11. BURAK GÖKSEL**

20. BATUHAN ATAL dk.85?)

7. SERGEN YATAĞAN**

(8. MUSTAFA ACAR dk.57 **)

88. ERDİ ZENGİN**

10. SEBAHATTİN USTA**

(90. HALİL İBRAHİM SEVİNÇ dk.56 **)

37. OĞUZHAN DOĞAN**

(30. ERDOĞAN KAYA dk.85 ?)

12. ÜSTÜN BİLGİ**

Yedekler

15. MEHMET DOĞAN

61. MUHAMMET AKPINAR

6. ERGÜN NAZLI

98. HARUN KAVAKLIDERE

22. BATUHAN KIRDAROĞLU

Teknik Sorumlu

CEM KAVÇAK

STAT: BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU

AYBERK DEMİRBAŞ **, BARIŞ SUN**, ÇAĞRICAN PAZARCIKLI**, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Oğuzhan dk.33, Erdi Zengin dk.44, Mehmet Sak dk.46, Mehmet Yılmaz dk.47, Halil İbrahim Sevinç dk.90

KIRMIZI KART: Erdi Zengin çift sarıdan dk.54

GOL: YOK…