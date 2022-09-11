11 Eyl 2022 - 09:22- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 09:25

KYÖD Açıkhava Film Günleri başlıyor

KYÖD, günümüzde unutulmaya yüz tutan açık hava film gösterimlerine başlıyor
KYÖD Açıkhava Film Günleri başlıyor mask

KYÖD, günümüzde unutulmaya yüz tutan açık hava film gösterimlerine başlıyor. Açık hava film gösterimleri KYÖD’ün önderliğinde, İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla ve Inter Medya sponsorluğunda düzenlenecek. Film gösterimleri 12-13-14 Eylül tarihleri arasında KYÖD Teras’ında gerçekleşecek. 

İLK GÜN: ‘KAPI’ FİLMİ

Üç günlük gösterimin ilk filmi: “Kapı”. Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda “Mutlu Aile Defteri” ve “Babam” gibi yapımlara imzasını atan Nihat Durak oturuyor. Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu edinen film, bu topraklarda hakikatin nasıl oluştuğunun ve nasıl dile getirildiğinin hikâyesini anlatıyor.

İKİNCİ GÜN: ‘ALİ’ FİLMİ

İkinci günün filmi ise “Ali”. Başrolleri Gürbey İleri ve Hakan Meriçliler paylaşıyor, yönetmen koltuğunda ise Ramazan Özer oturuyor. Film, yakalandığı mide kanseriyle tüm hayatı değişen Ali’nin ve ailesinin hayat hikâyesini konu ediniyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN: ‘MY FATHER’

“Gösterim Günleri’nin son filmi ise “My Father”. Başrollerini Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Nihat Durak oturuyor. Film, Fabrikatör Yusuf Tunalı’nın engelli oğlu Arif’le olan yüzleşmesini ve öğretmen Feride’nin bu ikilinin hayatına girmesiyle değişen hikâyeleri anlatıyor.  KYÖD’ ün teras katında gerçekleştirilecek film gösterimi 50 kişiyle sınırlı olacak. “Film Günleri” için toplanacak bağışlardan elde edilen gelir, “KYÖD Burs Fonuna” aktarılacaktır.

# bir, İzmit belediyesi

11 Eyl 2022 - 09:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.942.203 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İl emniyet müdürü Tipioğlu'na teşekkür ziyareti mask
İl emniyet müdürü Tipioğlu'na teşekkür ziyareti
Kartepe'de 6505 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kartepe'de 6505 m² tarla mahkemeden satılık
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 personel alacak mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4147 personel alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek mask
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi mask
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi
SMA hastası Barkın: Ne olur benden vazgeçmeyin mask
SMA hastası Barkın: Ne olur benden vazgeçmeyin
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL