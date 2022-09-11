KYÖD Açıkhava Film Günleri başlıyor

KYÖD, günümüzde unutulmaya yüz tutan açık hava film gösterimlerine başlıyor. Açık hava film gösterimleri KYÖD’ün önderliğinde, İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla ve Inter Medya sponsorluğunda düzenlenecek. Film gösterimleri 12-13-14 Eylül tarihleri arasında KYÖD Teras’ında gerçekleşecek.

İLK GÜN: ‘KAPI’ FİLMİ

Üç günlük gösterimin ilk filmi: “Kapı”. Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda “Mutlu Aile Defteri” ve “Babam” gibi yapımlara imzasını atan Nihat Durak oturuyor. Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu edinen film, bu topraklarda hakikatin nasıl oluştuğunun ve nasıl dile getirildiğinin hikâyesini anlatıyor.

İKİNCİ GÜN: ‘ALİ’ FİLMİ

İkinci günün filmi ise “Ali”. Başrolleri Gürbey İleri ve Hakan Meriçliler paylaşıyor, yönetmen koltuğunda ise Ramazan Özer oturuyor. Film, yakalandığı mide kanseriyle tüm hayatı değişen Ali’nin ve ailesinin hayat hikâyesini konu ediniyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN: ‘MY FATHER’

“Gösterim Günleri’nin son filmi ise “My Father”. Başrollerini Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Nihat Durak oturuyor. Film, Fabrikatör Yusuf Tunalı’nın engelli oğlu Arif’le olan yüzleşmesini ve öğretmen Feride’nin bu ikilinin hayatına girmesiyle değişen hikâyeleri anlatıyor. KYÖD’ ün teras katında gerçekleştirilecek film gösterimi 50 kişiyle sınırlı olacak. “Film Günleri” için toplanacak bağışlardan elde edilen gelir, “KYÖD Burs Fonuna” aktarılacaktır.