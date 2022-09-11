11 Eyl 2022 - 09:30- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 09:36

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurtta yeni hafta sağanak ve serin havayla başlayacak. Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 4-5 derece kadar düşecek, yağış kendini gösterecek.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Trakya üzerinden giriş yapan yağışlı hava yarın etkisini tam anlamıyla göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sağanak yağış Marmara Bölgesi’nin tamamı, Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde etkili olacak.

SAĞANAK BUGÜNDEN KENDİNİ GÖSTERECEK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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11 Eyl 2022 - 09:30 - Gündem

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