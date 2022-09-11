Bu güzel malzeme bu kadar kötü kullanılamaz!

Kocaelispor bu sezonki ilk puan kaybını Antalya ekibi Serik Belediyespor karşısında sahasında yaşadı. 13 net pozisyon bulan ve Beykan ile de penaltı kaçıran yeşil siyahlılar rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Fırat Gül elindeki güzel kadroyu kullanamamanın cezasını çekti.

SAÇ BAŞ YOLDURDULAR

Kocaelispor’un sahasındaki Serik Belediyespor beraberliği moral bozdu. 9’u ilk yarıda olmak üzere toplam 13 net pozisyon harcayan yeşil siyahlılar, 54. dakikada sahada 10 kişi kalan rakibini yenemedi ve bu sezonki ilk kaybını yaşadı. Derince Stadı’nı dolduran ve maçlarını TV başından izleyen yeşil taraftarlar 90 dakika boyunca saçını başını yoldu.

SINIFTA KALDI

Uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika 1 oyuncu eksik rakibi karşısında sorun çözecek hamleleri yapamayan Teknik Direktör Fırat Gül, beraberliğin ilk sorumlusu olarak gösterildi. İlk iki maçtaki 11 ile sahaya çıkan, hamlelerde rutinine devam eden Gül, saha içi yerleşiminde de maç özelinde sınıfta kaldı.

BİTİRİCİ KONUSU

İkinci yarının büyük bölümünde Mehmet Taş’ı savunmanın en arkasında oynatan ve Yalçın’ı santrfora gönderen Fırat Gül’ün bu düşüncesine bir anlam verilemedi. 3 maçtır kaçan bir birinden net goller takıma iyi bir bitiricinin şart olduğunu ortaya koyarken, Fırat Gül’ün ısrarlı bir şekilde “Transfer istemiyorum” bakışı da sorgulanmaya başladı.

GÖNDERDİĞİ UĞURCAN YİNE ŞOV YAPTI

Elindeki malzemeyi sıradan bir hale getiren, basit oyun planı ile özellikle iç sahada ağır pas trafiği ile macera arayan Fırat Gül’ün hafta arasındaki Sarıyer maçındaki planı şimdiden merak edilmeye başlandı. Belediye Derincespor’a “Yetersiz” diye gönderilen Uğurcan Bekçi iki maçtır takımını sırtlarken, Kocaelispor’un 3 maçta sadece 3 gol atması, özellikle Serik maçının ikinci yarısında Fırat Gül’ün oyunu okuyamaması tepki ile karşılandı.

KORKMADAN ROTASYON!

Okan – Beykan - Cem üçlüsü ile ikinci yarıda oyuna giyen Mertan’ın girdiği pozisyonları golle buluşturamamasının futbolcular üzerindeki gerilimi artıracağından endişe ediliyor. Kalesinde ilk yarıdaki tek pozisyon dışında başka bir tehlikeli akına izin vermeyen Kocaelispor gücü ve kalitesi oranında, beklenen, istenen oyun akışkanlığına henüz sahip değil. Fırat Gül’ün sıradan ve ezberlenen oyununu güncellemesi, daha da önemlisi “Korkmadan” rotasyona gitmesi şart!