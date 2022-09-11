Ulaşımpark kış tarifesine geçiyor

UlaşımPark, 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatlerine geçiyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte kış tarifesi adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.
OTOBÜS SEFER SAYILARI ARTIYOR
Pazartesi günü itibarıyla otobüslerin sayısı 289’dan 335’e çıkıyor. Otobüslerin sefer sayısı 2.805’ten 3.244’e, günlük yapılan km 89.667’den 99.705’e yükselecek. Kocaeli’nin dört bir yanına vatandaşlar güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılacak.
TRAMVAY SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Tramvay sefer saatlerinde de kış tarifesi kapsamında değişikliğe gidildi. Değişen sefer saatleri belirlenen web sitelerinden vatandaşlar ulaşabilecek.
SEFER SAATLERİ BURADAN ÖĞRENİLECEK
Değişen otobüs ve tramvay sefer saatlerine vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr , www.ulasimpark.com.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden ulaşılabilecek. Detaylı olarak bu web sitelerinde otobüslerin sefer saatleri, güncel değişiklikler ve anlık otobüs ve tramvay takibi bulunmaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.