11 Eyl 2022 - 10:10- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 10:12

Ulaşımpark kış tarifesine geçiyor

UlaşımPark, 12 Eylül 2022 Pazartesi itibarıyla otobüs ve tramvaylarda kış tarifesine geçiyor.
Ulaşımpark kış tarifesine geçiyor mask

UlaşımPark, 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatlerine geçiyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte kış tarifesi adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.

OTOBÜS SEFER SAYILARI ARTIYOR

Pazartesi günü itibarıyla otobüslerin sayısı 289’dan 335’e çıkıyor. Otobüslerin sefer sayısı 2.805’ten 3.244’e, günlük yapılan km 89.667’den 99.705’e yükselecek. Kocaeli’nin dört bir yanına vatandaşlar güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılacak.

TRAMVAY SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Tramvay sefer saatlerinde de kış tarifesi kapsamında değişikliğe gidildi. Değişen sefer saatleri belirlenen web sitelerinden vatandaşlar ulaşabilecek.

SEFER SAATLERİ BURADAN ÖĞRENİLECEK

Değişen otobüs ve tramvay sefer saatlerine vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr , www.ulasimpark.com.tr ve www.e-komobil.com  adreslerinden ulaşılabilecek. Detaylı olarak bu web sitelerinde otobüslerin sefer saatleri, güncel değişiklikler ve anlık otobüs ve tramvay takibi bulunmaktadır.
# bir, Vatandaşlar, eğitim

11 Eyl 2022 - 10:10 - Gündem

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