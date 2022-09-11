İsmet Benli çok korkuttu

Kocaelispor’un Serik Belediyespor ile oynadığı maçın ilk dakikalarındaki talihsiz bir sakatlık yaşandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Serik’in savunma oyuncusu İsmet Benli, topu uzaklaştırmak isteyen kaleci İbrahim Demir ile çarpıştı. Başına aldığı darbe ile bir anda kendini yerde bulan İsmet’in dili boğazına kaçtı. Bir süre yerde hareketsiz yatan İsmet için sahaya giren sağlık görevlileri İsmet’in dilini boğazından çıkardı ve futbolcuyu hastaneye götürdü. Futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumunun iyi olması sevindirdi. Serikli futbolcular alınan 1 puanı İsmet’e hediye etti.