11 Eyl 2022 - 10:45- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 10:46

Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de vatandaşların seyahat kartları işlemleri için geçici seyahat kart ofisi açıyor.
Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açılıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için Karamürsel Belediye binasına geçici seyahat kart ofisi açıyor. Karamürsel’deki vatandaşlar için geçici büro ay sonuna kadar hizmet verecek.

12 EYLÜL’DE HİZMETE BAŞLIYOR

Okulların açılmasıyla birlikte seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması ve vatandaşlara kolaylık olması için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geçici seyahat kart ofisi açılıyor. Bu kapsamda Karamürsel Belediye binasına kurulacak geçici seyahat kart ofisi 12 Eylül Pazartesi günü hizmet veremeye başlayacak.

TÜM İŞLEMLER YAPILACAK

12 Eylül Pazartesi günü hizmet veremeye başlayacak olan geçici Kocaelikart Seyahat kart ofisi 30 Eylül Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar bu süre içinde indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden yapabilecek.
# Vatandaşlar, tarafından, Büyükşehir Belediyesi

11 Eyl 2022 - 10:45 - Gündem

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