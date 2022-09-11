Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için Karamürsel Belediye binasına geçici seyahat kart ofisi açıyor. Karamürsel’deki vatandaşlar için geçici büro ay sonuna kadar hizmet verecek.
12 EYLÜL’DE HİZMETE BAŞLIYOR
Okulların açılmasıyla birlikte seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması ve vatandaşlara kolaylık olması için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geçici seyahat kart ofisi açılıyor. Bu kapsamda Karamürsel Belediye binasına kurulacak geçici seyahat kart ofisi 12 Eylül Pazartesi günü hizmet veremeye başlayacak.
TÜM İŞLEMLER YAPILACAK
12 Eylül Pazartesi günü hizmet veremeye başlayacak olan geçici Kocaelikart Seyahat kart ofisi 30 Eylül Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar bu süre içinde indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.