11 Eyl 2022 - 11:21- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 11:23

Ellibeş, ilk ders zili öncesi Akmenşen’i ziyaret etti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın başlayacak 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen’i ziyaret ederek, başarı diledi.
Ellibeş, ilk ders zili öncesi Akmenşen’i ziyaret etti mask
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Türkiye’de ilk, orta ve liselerde 87 günlük yaz tatilinin ardından yeni ders zili yarın çalacak. İlimizde bin 460 okulda, 418 bin 602 öğrenci ve 27 bin 220 öğretmen ders başı yapacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni dönem öncesi hafta içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’i ziyaret etti. İl Başkan Yardımcıları Ahmet Sönmez, Ersin Küçükateş, Abdullah Binbay, Zeki Canşi ve Halil Dokuzlar’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Ellibeş, “Kocaeli Valiliğimiz öncülüğünde ilimizde yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz geçmesi için gerekli önlemler alındı. Bugün 20 yıl öncesine göre öğretmen kadrosu 526 binden 1 milyon 10 bine, bütçesi 10 milyar 300 milyon TL’den 304 milyar TL’ye çıkmış, kendini misliyle katlamış dev bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün bunlar, ülkemize ve milletimize daha aydınlık bir yol çizecek, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için yapılıyor. İnanıyorum ki, Kocaeli yeni eğitim öğretim yılında daha başarılarını artırarak devam ettirecektir. Bu düşüncelerle geleceğimizi emanet ettiğimiz, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren eğitimin her kademesindeki öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum” dedi.
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11 Eyl 2022 - 11:21 - Gündem

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