11 Eyl 2022 - 11:26- Asayiş G: 11 Eyl 2022 - 11:27

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza

İZMİT'te İstanbul yönü TEM Otoyolu geçişinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, 1 şeridi trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 34 CGK 974 plakalı otomobil, yoldaki bir lastik parçasına çarpması sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada arkadan gelen 34 VG 7919, 34 ETY 970, 34 RP 4709, 34 FN 9299 ve 67 LK 125 plakalı otomobiller duramayarak birbirleri ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı.
# ardından, bir, ile, polis, sağlık, kaza

11 Eyl 2022 - 11:26 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.942.203 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bekçilerin şüphelendiği şahısların üstünden silah ve uyuşturucu çıktı mask
Bekçilerin şüphelendiği şahısların üstünden silah ve uyuşturucu çıktı
Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler mask
Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler
Kocaeli’de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı mask
Kocaeli’de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı
Sahte 10 bin dolarla yakalandı mask
Sahte 10 bin dolarla yakalandı
Sipariş götüren motokurye önündeki araca çarptı mask
Sipariş götüren motokurye önündeki araca çarptı
Öğrencilerden öğretmenlerine son görev mask
Öğrencilerden öğretmenlerine son görev
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL