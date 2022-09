Kerem Can Akyüz’den çok tartışılacak veda açıklaması!

Kocaelispor’a geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen ancak yeni sezonda teknik ekibin raporu doğrultusunda yeni sezonda düşünülmeyen sol bek Kerem Can Akyüz, Nevşehirspor ile anlaşmıştı. 33 yaşındaki futbolcu çok tartışılacak bir veda açıklamasına imza attı.

KABUS GİBİ SEZON

Açıklama şu şekilde: Kocaelispor ile sözleşmemi feshetmiş bulunmaktayım. Kabus gibi bir sezonu hem kendi adıma hem de kulüp adına geride bıraktık. Varsa kusurum af ola. Elimden geleni hem saha dışı hem de saha içinde vermeye çalıştım. Büyük umutlarla buraya getirildim ve buna gerçekten inanarak geldim.

AHRETE BIRAKMAYACAĞIM

Burada bulunduğum sürece çok şey öğrendim. İnsanların, evlatlarının rızkına girmek bu kadar kolay olmamalı. Ahrete bırakmadan buradan duyuracağım. Geçtiğimiz sezon kulüp zor durumdayken şampiyonluklar yaşayıp buraya gelmiş bir oyuncuyken, ikili ilişkilerin ve mevcut kulüp başkanıyla ailevi ilişkiler kurup geçen sezon mevcut takım kaptanlarının kuyusunu kazıp kendi çiftliğini kurmaya çalışan ve bunu başaranı gördüm.

HELAL ETMİYORUM

Tek amacı kaptanlık bandı takmak ve kendi çıkarları için insanları karalamaktan hiç çekinmeyen insanlardan Allah bizleri korusun. Bunu geçen sene yaşadım. Sayın başkan Engin Koyun'un iyi niyetine sonuna kadar inanıyorum. Fakat Sayın Engin Koyun’un bu tarz insanları kavrayamamasını futboldaki tecrübesizliğine veriyorum. Hakkım Engin Koyun ve Kocaelispor personeline sonuna kadar helaldir. Beni karalamaya çalışan, gıyabımda algı yaratıp kendini sıyırma çabasında olanlara hakkımı iki cihanda helal etmiyorum.

AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK!

Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Beni başkalarıyla özellikle şehrin sevilen insanları tarafından sakın aratmayın… Onlar ayrıca benim sevdiğim insanlar. Sakın aratma korkak!!! Azdan az çoktan çok. Son sözüm de Kocaelispor'un büyük taraftarınadır. Her sinyal yapana inanmayın. Özellikle “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim” deyip de kulüpte futbolculuktan başka her şeyi yapanları. Allah'a emanet olun. Hak ettiğiniz yere bir an evvel dönün inşallah.