Akçaray rekor kırdı

Akçaray, bir günde 56 bin 502 yolcu taşıyarak açıldığı günden bugüne tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı. Her gün ortalama 3 bin kilometre yol ve 300 sefer yapan tramvaylar, vatandaşları istedikleri yere güvenle ulaştırıyor. Yoğun saatlerde 5 dakikaya kadar inen seferlerle vatandaşların durakta bekleme seviyesi minimize ediliyor. Kontrol merkezi tarafından takip edilen istasyonlar yoğunluğun olması durumunda ek sefer yönlendirerek daha hızlı ulaşım sağlanıyor.