4 bin kilometre pedal çevirip 30 şehir dolaştı

9 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen dolayı kaybeden 44 yaşındaki Kemal Yücel, bunalımdan çıkmak için kendisini sosyal sorumluluk projelerine adadı. Kök hücre nakli ve organ bağışının önemi için çalışmalar yapan Yücel, ilk olarak hastanelerdeki lösemili çocuklara moral etkinlikleri düzenleyip çeşitli hediyeler aldı. Zamanla bunun yeterli gelmediğini düşünen Yücel, bisikletiyle yola koyulup insanlara kök hücre bağışının önemini anlatmaya karar verdi. Kök hücre ve organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için yeni bir sosyal sorumluluğa imza atan Yücel, 10 Ağustos’ta yaşadığı şehir olan Adana’dan yola çıktı. 4 bin kilometrelik rotanın ardından Kocaeli’ye ulaştı. Toplamda 41 ili ziyaret edecek olan Yücel, Kocaeli’nin 30’uncu noktası olduğunu söyledi.

“BUNALIMDAN ÇIKMAK İÇİN, YAŞADIĞIM EVLAT ACISINI BAŞKA ÇOCUKLARA UMUDA DÖNÜŞTÜRMEYE KARAR VERDİM”

Yaşamış olduğu süreci ve bu farkındalığa sebep olan durumu anlatan Kemal Yücel, “10 Ağustos günü Adana’dan pedal çevirmeye başladım. ‘Her pedal bir umut’ adını verdiğim umut yolculuğumdaki amacım şehir şehir gezip insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatmak. Bu konudaki toplumsal bilinci artırmayı hedefledim. Çünkü insanlar bunun çok zor ve acılı bir işlem olduğunu sanıyor. Kirli bilgiden dolayı insanlar kök hücre donörü olmaktan çekiniyordu. 9 yıl önce 6 yaşımdaki oğlum Utku’yu beynindeki tümör sebebiyle kaybettim. Organlarını bağışladık, başka çocuklara hayat verdi. Ardından bir bunalım dönemi yaşadım. Bunalımdan çıkmak için, yaşadığım evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek onlara moral etkinlikleri düzenleyip, çeşitli hediyeler vermiştim. Bununla beraber Adana’da kök hücre bağışı kampanyaları düzenledim. Fakat bunun yeterli olmadığını düşündüm. İlk olarak 2017 yılında Adana’dan İstanbul’a pedal çevirerek şehir şehir gezdim, insanlara kök hücre bağışını anlattım” şeklinde konuştu.

“YAKLAŞIK 6 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEĞİM”

Başka hayatlara dokunabilmenin ve çocukları yaşatabilmenin önemine değinen Yücel, “Tur çerçevesinde 41 ili ziyaret edeceğim. Yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevireceğim. Kocaeli, yola çıktığımdan beri 30’uncu şehrim oldu. 4 bin kilometreyi buldum. Yağmurda, sıcakta, pedal çevirdim. Karadeniz sahil hattını takip ederken 3 gün boyunca ıslandım, kaza bile yaptım. Şu inancım vardı; ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım 1 tane çocuğun hayatını kurtarabilme umudum var. Zira ben evlat acısı yaşadım ve istiyorum ki başka anne babalar benim gibi evlat acısı yaşamasınlar. Hastanedeki çocukların durumları o kadar zor ki kendilerini kurtarabilecek bir süper kahraman arıyorlar. Sağlık bakanlığımız ve Kızılay kök hücre toplama noktasında öncü kurumlar ve gerçekten çok başarılılar. Binlerce çocuğumuza ilik bulundu. Onlar hayata tutundu. Yaklaşık 15 ay önce hiç tanımadığım birine karaciğerimi verdim. Canlıdan donör oldum. Buradaki amacım bir insanın hayatını kurtarabilmekti. Sevdiklerimizi kaybetmek çok büyük bir acıdır ama neden bir başkasının hayatını kurtararak sevdiğimizi yaşatmaya devam etmeyelim?” diye konuştu.

“BİSİKLETİ TERCİH ETTİM ÇÜNKÜ SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Sağlıkla ilgili çalışma yaptıkları için bisikletle yola çıkmanın daha doğru olduğunu belirten Yücel, “Şehir şehir gezerken bisikleti tercih ettim çünkü sağlıkla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bisiklet de sağlıktır. Son yıllarda yoğun araç kullanımıyla birlikte egzoz salınımı çevremizi de kirletiyor. Sağlıklı kalabilmemiz için hareketli yaşama ihtiyacımız var. Bisikleti araç olarak kullanmamadaki sebep hem sağlıklı yaşamı insanlara anlatabilmek, hem kendi sağlığımı koruyabilmek hem de bisiklet sayesinde daha fazla insana erişebiliyorum” ifadelerini kullandı.