Şanssızlık mı basiretsizlik mi?

Kocaelispor’un Serik Belediyespor ile oynadığı maçta şutlar hariç tam 13 kez net pozisyon buldu. Özellikle ilk yarıda kaçan penaltı ve topların filelerle buluşmaması hayretler içinde takip edildi. Kırklareli ve Kırşehir maçlarında da pozisyonları cömertçe harcayan yeşil siyahlı ofans oyuncuları ikinci yarıda da kapanan rakibini çözemezken erken hamlelerden İlyas Kubilay’ın ön tarafı hareketlendirmeye çalıştığı görüldü. 90’da oyuna giren Mertan ve Samed Ali için ise zaman oldukça dardı.