Kırım Tatarları’nda başkan değişmedi

Kırım Tatarları Derneği Kocaeli Şubesi 8. olağan genel kurulu derneğin binasında gerçekleştirildi. 3 yılda bir yapılan kongrede mevcut Başkan Zümran Aracı tekrar aday oldu. Kongreye Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kırım Tatarları Derneği Sakarya Kurucu Başkanı Haluk Seyhan ve dernek üyeleri aileleriyle birlikte katıldı. Gerçekleştirilen seçimde 13 kişilik yönetim kurulu ile 3 kişilik denetim kurulu seçildi. Başkan Zümran Aracı, üçüncü dönemi için seçilirken yönetim kuruluyla birlikte 3 yıl boyunca görev yapacak.

SİZLERLE BERABER OLMAK ÇOK GÜZEL

Kongrede misafirleri kahvaltıda ağırlayan Kocaeli Kırım Tatarları Derneği Başkanı Zümran Aracı, kahvaltı öncesi yaptığı konuşmada “2 buçuk yıl ardan sonra yine hep birlikteyiz. Olağan genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ardından söz alan Kongreye Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Uzun bir aradan sonra özlemişim sizleri. Sizlerle beraber olmak çok güzel. 3-4 yıl boyunca Kırım’a da gidemedim. Orayı da çok özledim. Gelen soydaşlarımıza her türlü destek verildi, ciddi destekler verildi. Tabi onları görmek onların Türkiye’ye yerleştiklerini görmek hepimizde farklı farklı duygular yaşattı. Bizim de annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz, dedemiz aynı şartlarda geldi. Birçok Kırım tatarı soydaşımız çocuklarıyla geldi eşleri orada kaldı” dedi.

GÖÇ İDARESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açıklamalarını sürdüren Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline değindi. Başkan Aracı, savaşın ve mağduriyetlerin bir an önce son bulmasını dileyen Başkan Aracı, “Türkiye Cumhuriyet Göç İdaresi’nin tüm teşkilatlarını ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet Erkoç kardeşimiz bize her zaman destek oldu. Edirne, Tekirdağ’daki Göç İdaresine çok teşekkür ediyorum. Bebek arabasında, mamaya kadar birçok firma bize sponsor oldu, bunları dağıttık. Soydaşlarımızın birçoğu Eskişehir’de, Kırklareli’de ve Bursa’da kaldı. Kocaeli’de maalesef kalacak yer bulamadık” dedi.

İNŞALLAH BUNDAN SONRA DAHA SIK BİR ARAYA GELİRİZ

Aracı, “Gelen çocuklarımızda ciddi hastalık var. Onlara da el attık, yurtdışından ilaç getirdik. İnşallah bu savaş tez zamanda biter. Soydaşlarımız evlerine ve vatanlarına döner. Şunu da ifade etmeliyim ki Kırımda’dan gelen soydaşlarımız ve tanıdıklarınız varsa hükümetimiz yakından takip ediyor. Kırım Tatarlarının hepsine oturum vermeyi kolaylaştırdı. Ancak soydaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor birtakım yollara başvurması gerekmiyor. Göç İdaresi bu konuda özellikle Kırım Tatarlarına çok yakın davranıyor, oturumlarını veriyor. Biz de federasyon ve dernekler olarak her şeyi yapıyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. Yeni seçilecek dernek kurulu inşallah bizi daha çok bir araya getirir” dedi.

3 YIL GÖREV YAPACAK

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri akabinde İstiklal Marşını ve Kırım Marşı’nı okudu. Kongrenin divan başkanlığını Hilmi Özdilek üstlenirken katip üyeliklerini Can Özgülenç ve Erden Özcan yaptı. Akabinde yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okundu. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrasının ardından dilek ve temenniler aktarıldı. Yapılan seçimin ardından üyeler yeni yönetimi kutladı. Seçilen yen yönetim kurulu 3 yıl görev yapacak.

Başkan:Zümran Aracı

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Vefa İbrahim Aracı, Zahit Oğurlu, İzzet Toplu, Cavidan Toplu, Seyhan Tonguç, Remzi Aybar, Nevzat Ülker, Vedat Doğusel, Can Özgülenç, Coşkun Özşeker, Ferit Toplu, Hilmi Özdilek

Denetim Kurulu Asil: Ercan Kaynaş, Gökhan Yenipazar, Bahri Tonguç