İl emniyet müdürü Tipioğlu'na teşekkür ziyareti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerinin titiz çalışmaları ile çözüme kavuşturulan faili meçhul dosyalardan Bülent Demir’in ailesi Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nu ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tipioğlu, “Bu huzurun tarifi yok.. 2006 yılından beri faili meçhul olan Bülent DEMİR cinayeti, her ayrıntıyı titizlikle inceleyen arkadaşlarımızın üstün gayretleri sonucu geçtiğimiz ay aydınlatılmıştı.. Maktulün yakınları ziyaretimize gelerek, Teşkilâtımıza teşekkürlerini ilettiler.” ifadelerini kullandı.