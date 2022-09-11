TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Kocaelispor, Serik Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu

GEÇMİŞ OLSUN !..

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “İstatistiklere baktığımızda çok net oyun var. Top oynayan biz, oyun bizde, gol pozisyonu üreten biziz, penaltı kazandık, şutumuz direkten döndü. Ama bugün top kaleye girmedi. Yapacak bir şey yok. Oynadığımız oyundan, sahadaki karakterden memnunum. Oyuncularımız şampiyon olma adayı bir takım gibi oynadı. Biz şampiyon olacağız. Bu sadece ufak bir sekte. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz bizi destekleyen Kocaelispor taraftarına da selam olsun” dedi.

FIRAT GÜL, ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Gül, “Taraftar gol isteyecek, 3 puan isteyecek, şampiyon olmak isteyecek. Bunları istemezse zaten problem var. Şampiyon olan takımlara baktığımızda böyle takılmalar olabiliyor. Özellikle iç saha maçlarında gelen rakipler tamamen savunma odaklı olduğu için böyle oyunlar ortaya çıkabiliyor. Biz oyunumuzu geliştirmek için bir adım daha attık. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşan taraf olacağız. Bugün 3.hafta maçını oynadık. Şimdiden söylüyorum, şampiyon biziz” diye konuştu.

“KAÇIRILAN PENALTIYA TAKILMIYORUM”

Kaçırılan penaltıyla ilgili soruyu yanıtlayan teknik patron Fırat Gül, “Penaltılarda bir oyuncuya bağlı kalmıyoruz. Penaltıcılarımız birden fazla. Oyun içinde istediği performansı sergileyemeyip, oyundan düşen oyuncu olabilir. Penaltı kullanmaya psikolojisi uygun olmayabilir. O yüzden hemen devir yapıyoruz. Penaltıcılarımız arasında Tayfun da var. Diğer oyuncularımız da var. Beykan bugün penaltı kaçırdı, ama önceki maçta attırdı, daha önceki maçta attı, attırdı. Bir sonraki maçta yine atabilir. Böyle şeyler olabilir. Ben bunlara çok takılmıyorum. Benim için önemli olan oyuncularımız gayretidir” şeklinde konuştu.

“SONRAKİ MAÇTA GOL KAÇIRMAMAMIZ LAZIM”

Rakiplerin kapalı savunma yapmasıyla ilgili sorulara ise Fırat Gül, “Kapalı savunmaları açmak kolay değil. Önemli olan bizim üretebilmemiz. Bir sonraki maçta burada yaptığımız gol kaçırmayı yapmamamız lazım. Sonuçlandırmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonda cezayı kesmemiz lazım. Ligin başında su kaldırır ama ilerleyen haftalarda bu konularda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de kendi içimizde o değerlendirmeyi yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“BU KADAR FAUL YAPARAK OYNAYAN TAKIM DAHA ÖNCE GÖRMEDİM“

Maçtan önce rakiplere göre hesap yaptıklarını kaydeden Gül, “Ama o hesaplar bir yerde kalıyor çünkü maç sahada kazanılıyor. Ben hep en kötü ihtimali göz önünde bulunduruyorum. 3 maç oynadık. Belki bu maçta berabere kaldık. Sonuç itibariyle kimse bizi yenecek bir oyun oynamadı. Bizi yenmek isteyen; bizden daha çok koşacak, daha iyi oynayacak, daha planlı sahaya çıkacak. En fazla 90 dakika savunma yaparak böyle beraberlik alırlar. Şunu söylemeden edemeyeceğim; Serik Belediyespor takımı kadar faul yaparak oynayan takım daha önce görmedim. İnanılır gibi değil. Önceki oynadıkları iki maçta da aynı, bizim maçta da aynı. Öte yandan biz sadece hücum eden takım değiliz. Top rakibe geçtiğinde ciddi direnç gösteren takımız. O yüzden bizi yenmek kolay değil. Lig içinde mağlubiyetler de alabiliriz. 35 maçta bunlar da olabilir ama bu kesinlikle planlı bir şekilde gerçekleşmez. O gün bizim yenilmemiz ya da berabere kalmamız için her şeyin bir araya gelmesi lazım. Bu maçta atamadık ama golleri atamaya başladığımız bambaşka bir Kocaelispor resmi ortaya çıkacak” dedi.

“BU LİGİN ÜSTÜNDE BİR FUTBOL OYNUYORUZ”

Futbolu geliştirmek adına futbolcuların oyunu oynamaya yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, “Düşme potasında aldığım takımlarda da, şu an Kocaelispor’da şampiyonluğa oynarken de hiçbir zaman o şekilde oynatmadım, oynatmayacağım da. Geçen sezon sonunda devam edeceğimize dair anlaştığımızda da bu duruma hazırlıklıydım. Bütün rakiplerin böyle oynayacağını ben zaten biliyordum. Belki farkındayız ya da değiliz ama ligin üstünde futbol oynuyoruz. Herkes bizi birbirine anlatıyor ve korkutuyor. Bundan dolayı rakipler yaptıkları savunmanın iki katını yapıyor. Bunları zaten öngörüyorduk. Sezon boyunca içerde, dışarda her yerde bu olacak. Şampiyon olan takımlara baktığınızda puan kayıplarını iç sahada yaşamışlar. Çünkü deplasmana gelen takımları açmak daha zor oluyor. Bekler orta sahayı geçmiyor, stoperler oyun kurmuyor, orta saha oyuncuları merkezi boş bırakmıyor. Onların stratejisi bir şey diyemeyiz ama futbolu geliştirmek adına biraz daha oyunu oynamaya yönlendirmemiz lazım” diye konuştu.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bundan sonraki maçlarla ilgili de değerlendirme yapan teknik direktör Fırat Gül, “Biz pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Her maçta 3 puana talibiz. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Oyunu çirkinleştirmeden, durdurmadan, devamlı oynayarak gol atıp maç kazanmaya çalışan Kocaelispor olacak sahada. Kocaelispor gibi büyük camialarda bir felsefe inşa etmek çok zor. Sabır yok. Herkes hemen bir şeyler olsun ve şampiyonluk gelsin istiyor. Kolay bir iş değil. Şu nu da söyleyeyim; Kocaelispor bu kimliği edindikten sonra insanlar bizi izlemekten çok daha fazla keyif alacaklar. Bugün pozisyon üretmeden galip gelseydik ben tatmin olmazdım. Çünkü biz uzun vadede şampiyon olmalıyız. Şampiyonluğa götürecek oyunu oynamak zorundayız. Savunma yapıp kontra atağa bağlarsak işimiz tesadüflere kalır. Biz üreten taraf olmaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun” şeklinde konuştu.