Cem Kavçak: “Bir puan için gelmiştik ve aldık”

Konuk ekip Serik Belediyespor’un teknik direktörü Cem Kavçak “Buraya puan ya da puanlar almaya gelmiştik. İlk yarıda dengeli oyun vardı. Topun gerisine geçip kazandığımız toplarla, hızlı hücuma çıkarak sonuca gitmeyi hedeflemiştik. İlk yarı bunu yakaladık. Net iki pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarı erken kırmızı kart bütün dengeleri bozdu. Sonra savunma yapmaya çalıştık. Takımım çok iyi savunma yaptı, iyi mücadele etti. Bir puanı hak ettik. Seyredenler Kocaelispor’un oyun anlamda daha üstün olduğunu ve daha iyi olduğunu söyleyebilirler ama, biz buraya 1 puan için gelmiştik ve aldık. Mutluyum açıkçası” ifadelerini kullandı.

“HAKEM MAÇI DURDURMALIYDI”

Maçın başında sakatlanan oyuncumuz şu an hastanede. Düştüğü pozisyonda dili dönmüş, kaşında yarık var, dikiş atılmış. Çok ciddi bir şeyi yok. Çok şükür ki bir şey olmadı. Hücuma çıkarken o pozisyon geride kaldığı için arkayı göremediler. Ben de gördüğümde topu dışarı atmalarını söyledim, ama sesimi duyuramadım. Sonra topu rakibe attık, ama inanın gol olsa belki kalemizi bile açabilirdik. Hakemin de hemen durdurması gerekiyordu. Çarpışma çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Çok yeni bir takımız. 23 oyuncu transfer ettik. Hepsini kaynaştırmak, bir araya getirmek çok zor. Bunun için uğraşıyoruz. Birlikte oynamayı, oyun disiplininden kopmamayı öğretmeye çalışıyoruz ki 3 maçtır bunu çok iyi yapıyoruz. 3 maçta 5 puan aldık. Önümüzde uzun haftalar var. Bu ligde ses getirmek istiyoruz. Çok düzgün ve karakterli oyuncular var kadromuzda. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz” ifadelerine yer verdi.