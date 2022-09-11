Derince fırtına gibi

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup’ta sezona galibiyetle başlayan Karşıyaka ve derince İzmir’de karşılaştı. Derincespor tek golle kazanırken tek golü 75. dakikada Muhammet kaydetti
KAF-KAF çarpıldı
TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta ilk haftayı 3 puanla geçiren ve ikinci hafta mücadelesinde 8 yıl sonra tekrar geldiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Belediye Derincespor'u ağırlayan Karşıyaka, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Derincemiz ise ikide iki yaparak zirveye yapıştı. 15'te Fatih Ergen'in kullandığı kornerde Fatih Taşdelen iyi yükselerek kafayı vurdu, top az farkla üst ağlarda kaldı. 22'de Özgür'ün kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Okan'ın şutu üstten auta çıktı. 24'te Namık'ın sağdan ortasında Fatih Ergen'in kafası kalecide kaldı. 29'da savunmanın kısa düşen pasında araya giren Onur'un pasında Fatih Taşdelen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direğe çıkardığı topta Namık'ın şutunu rakip savunma çizgiden çıkardı.
KALECİMİZİ AŞAMADILAR
32'de Özgür'ün soldan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı çaprazında önünde bulan Onur gelişine harika vurdu, kaleci İlker güçlükle çeldi. 35'te serbest vuruşta Ramazan Özkabak'ın şutunu Yusuf iyi çıkardı. 56'da Ramazan Özkabak'ın ceza alanının solundan çıkardığı topta Muhammet topu boş kaleye gönderemedi. 75'te Mehmet'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Muhammet topu ağlara gönderdi: 0-1. 84'te solda topla buluşan Uğurcan İkikardeş'in sert şutu az farkla auta gitti. 90+8'de Kerem'in soldan içeri çevirdiği topta savunmadan seken topa Emre Gemici vurdu. Kaleye giden topu son anda savunma çıkardı ve Kaf-Kaf yüzde yüzlük golden oldu. Mücadele Körfez ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve İzmir ekibi sahadan puansız ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.