Kerpe’de ilk bilimsel su altı kazısı başladı

Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında 2020 yılı itibariyle arkeolojik sualtı kazı ve araştırma çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü Sualtı Araştırma ekibince başlatılmıştı. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’ün başkanlığında yapılan su altı kazısı, ülkemizin Karadeniz kıyısında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından son derece önemliydi. Kazı çalışmaları Kandıra’ya bağlı Kıncıllı Köyü’nün Karadeniz’e kıyısı olan Antik Kalpe Limanı içinde kalan Kerpe Koyu’nda gerçekleştirilmekte.

ANTİK ÇAĞ TİCARET ROTASI

2021 yılı kazı buluntuları çevresinde bölgenin M.Ö 4. yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanıldığı bulgusuna ulaşıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, bölgenin köklü tarihinin vurgulandığı sualtı arkeoloji müzesi ve sualtı arkeopark projesinin yapılması planlandı. Bu yıl Valilik ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen, Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi’nin de katkı sunduğu bu önemli çalışmanın Teknik koordinasyonu ise WATSAN tarafından sağlanmakta.