Türel: Büyükgöz, Gebze’yi iyi yönetemiyor’

Haftalık olağan basın toplantısında Gebze Belediyesi’ni eleştiren Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “ Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumu en fazla ortaya çıktığını biliyoruz. Sivrisinek ve karasinek ile mücadele kapsamında Gebze’de larva üremesine müsait olan tüm alanlar belediye ekiplerince yoğun ve düzenli olarak ilaçlanmalıydı. Gebze’de sivrisineklerin görülme sıklığında da artış yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE YETKİLİLERİ NE İŞ YAPIYOR”

Açıklamasını sürdüren Türel, “Büyükgöz, sinek ilaçlama araçları neden mahallelerde gezmiyor veya ne zaman gezecek? İlaçlamayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Koskoca yaz bitti belediyenin hiç ilaçlama yaptığını görmedik. Vatandaşlarımız balkonlarında oturamaz oldu. Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ve belediye yetkilileri ne iş yapıyor. Büyükgöz, Gebze’yi iyi yönetemiyor’’ dedi.