Türel: Büyükgöz, Gebze’yi iyi yönetemiyor’

Haftalık olağan basın toplantısında Gebze Belediyesi’ni eleştiren Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “ Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumu en fazla ortaya çıktığını biliyoruz. Sivrisinek ve karasinek ile mücadele kapsamında Gebze’de larva üremesine müsait olan tüm alanlar belediye ekiplerince yoğun ve düzenli olarak ilaçlanmalıydı. Gebze’de sivrisineklerin görülme sıklığında da artış yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
“BELEDİYE YETKİLİLERİ NE İŞ YAPIYOR”
Açıklamasını sürdüren Türel, “Büyükgöz, sinek ilaçlama araçları neden mahallelerde gezmiyor veya ne zaman gezecek? İlaçlamayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Koskoca yaz bitti belediyenin hiç ilaçlama yaptığını görmedik. Vatandaşlarımız balkonlarında oturamaz oldu. Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ve belediye yetkilileri ne iş yapıyor. Büyükgöz, Gebze’yi iyi yönetemiyor’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.