Kırveli’den Bolu Valisi Kılıç’a ziyaret

Bolu Valisi Erkan Kılıç, hemşeşehrisiKörfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Dernek Başkanı Rasim Kırveli’yi makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Kırveli, “Hemşehrimiz, Valimiz Erkan Kılıç, Bolu için büyük bir şanstır. Kıymetli valimiz Bolu için geldiği günden beri gece gündüz demeden çalışıp yenilikçi çalışmalara imzalar attığını Kocaeli’den görmekteyiz. Bizler dernek olarak her zaman her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
“BAŞARILAR DİLİYORUM”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolu Valisi Erkan Kılıç ise,“Hemşehrilerimizin bizi ziyareti bizi memnun etti. Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Derneği’ne çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.