Kaplan: Dünyaya örnek bir ülke inşaa edeceğiz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çayırova İlçe Başkanlığı Eğitim Politikaları Başkanı Gökmen Kaplan, eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Kaplan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Bizlerin en büyük hedefi tüm öğrencilerimizi iyi bir birey olma bilincine sevk eden, onların yurttaş olarak ülkesine ve milletine faydalı olma gayesiyle yetişmelerini sağlayacak bir eğitim sistemidir. Son 10 yılda hiçbir öğrenci başladığı müfredatla okulunu bitirememiştir. Kendi ana dilinde aldığı eğitimi anlamada dünyada 44’üncü olan bir eğitim sistemiyle biz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına asla giremeyiz.

“PROBLEMLERİ BİLİYORUZ VE ÇÖZÜMLERİMİZ HAZIR”

Bin bir zorlukla da eğittiğimiz gençlerimiz ise geleceğini yurt dışına çıkarak planlamak istiyor. Bu Türkiye gibi büyük bir ilkenin sürdürebileceği bir durum değildir. Bu itibarla, eğitim deyince aklına tablet ya da akıllı tahta gelmeyen, her çocuğun yeteneğine ve becerisine göre eğitim hayatını yönlendireceği bir yönetim tarzı ve bakış açısı sağlamak bu ülkenin yöneticilerinin asli görevi olmalıdır. DEVA Partimizin iktidarında,eğitim başta olmak üzere ülkemizin bütün problemlerini biliyoruz ve çözümlerimiz hazırdır. El birliği ile ekonomisiyle güçlü, eğitim sistemiyle dünyaya örnek bir ülkeyi hep birlikte inşaa edeceğiz.”