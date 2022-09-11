Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Yenikent Mahallesi Barışkent Sitesi sakinlerine konuk oldu. Site Başkanı Bülent Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, belediye meclis üyeleri Ayşe Şiranun, Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Kurtuluş Aytekin, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı. Başkan Aygün, gerçekleşen toplantıda ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
11 Eyl 2022 - 14:58- Gündem Güncelleme: 11 Eyl 2022 - 15:00
Aygün, Barışkent’e konuk oldu
Barışkent Sitesi sakinlerinin konuğu olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kentimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.