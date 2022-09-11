Aygün, Barışkent’e konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Yenikent Mahallesi Barışkent Sitesi sakinlerine konuk oldu. Site Başkanı Bülent Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, belediye meclis üyeleri Ayşe Şiranun, Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Kurtuluş Aytekin, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı. Başkan Aygün, gerçekleşen toplantıda ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.