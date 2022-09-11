11 Eyl 2022 - 20:00- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 15:03

Okul zili ‘zamlı’ çalacak!

Okullar açılıyor. Okul masraflarında geçen yıla göre ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış oldu. Enflasyonun ezdiği aileler masrafların altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor.
Okul zili ‘zamlı’ çalacak! mask

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ders zili bugün çalıyor. Ailelerin okul alışverişi için ne kadar harcama yaptıkları araştırıldı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında daha ucuz olan zincir marketler temel alındı. Fiyatlar karşılaştırıldığında, fiyatların geçen yıla göre katlandığını gösteriyor.  Yüzde 80’lik enflasyonun ezdiği aileler, okul masraflarının altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor.

Üç çocuklu bir ailenin kırtasiye ve giyim için yapacağı harcama 10 bin lirayı geçiyor. Geçen yıla göre anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış oldu. Öğrencilerin servis v.b. ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderleri dahi aileleri zorluyor.

 

ÜRÜN ADI               2021 Yılı (TL)            2022 Yılı TL   Artış (%)

Sırt çantası                             48.90               129.00             158

Kalem kutusu                          5.90                 29.50               400

Beslenme kabı                        49.99               119.00             138

Matara                                    5.00                 19.90               298

30.yp. müzik defteri               2.95                 9.50                 222

60 yp. dikişli defter                2.25                 8.30                 277

24’lü kuru boya kalemi          13.50               29.50               118

18’li pastel boya                     22.90               54.50               137

12’li sulu boya                        4.95                 13.50               172

Silgili kurşun kalem                9.90                 22.50               127

Kırmızı kalem                         3.99                 9.99                 150

Kalemtraş                               5.99                 16.99               283

Silgi                                        3.99                 12.99               225

2022 YILI ÖĞRENCİ GİDERLERİ (TL) ANASINIFI ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri           496.07

Kıyafet gideri              1.457.99

TOPLAM                   1.954.06

İLKOKUL ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri           775.67

Kıyafet gideri               2.387.00

TOPLAM                   3.162.67

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri           619.81

Kıyafet gideri                         2.567.99

TOPLAM                   3.187.80

LİSE ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri           718.41

Kıyafet gideri              3.146.99

TOPLAM                   3.865.40

# bir, eğitim, Okul

11 Eyl 2022 - 20:00 Kocaeli- Gündem

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