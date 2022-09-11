Okul zili ‘zamlı’ çalacak!

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ders zili bugün çalıyor. Ailelerin okul alışverişi için ne kadar harcama yaptıkları araştırıldı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında daha ucuz olan zincir marketler temel alındı. Fiyatlar karşılaştırıldığında, fiyatların geçen yıla göre katlandığını gösteriyor. Yüzde 80’lik enflasyonun ezdiği aileler, okul masraflarının altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor.
Üç çocuklu bir ailenin kırtasiye ve giyim için yapacağı harcama 10 bin lirayı geçiyor. Geçen yıla göre anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış oldu. Öğrencilerin servis v.b. ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderleri dahi aileleri zorluyor.
ÜRÜN ADI 2021 Yılı (TL) 2022 Yılı TL Artış (%)
Sırt çantası 48.90 129.00 158
Kalem kutusu 5.90 29.50 400
Beslenme kabı 49.99 119.00 138
Matara 5.00 19.90 298
30.yp. müzik defteri 2.95 9.50 222
60 yp. dikişli defter 2.25 8.30 277
24’lü kuru boya kalemi 13.50 29.50 118
18’li pastel boya 22.90 54.50 137
12’li sulu boya 4.95 13.50 172
Silgili kurşun kalem 9.90 22.50 127
Kırmızı kalem 3.99 9.99 150
Kalemtraş 5.99 16.99 283
Silgi 3.99 12.99 225
2022 YILI ÖĞRENCİ GİDERLERİ (TL) ANASINIFI ÖĞRENCİSİ
Kırtasiye gideri 496.07
Kıyafet gideri 1.457.99
TOPLAM 1.954.06
İLKOKUL ÖĞRENCİSİ
Kırtasiye gideri 775.67
Kıyafet gideri 2.387.00
TOPLAM 3.162.67
ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ
Kırtasiye gideri 619.81
Kıyafet gideri 2.567.99
TOPLAM 3.187.80
LİSE ÖĞRENCİSİ
Kırtasiye gideri 718.41
Kıyafet gideri 3.146.99
TOPLAM 3.865.40
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.