Okul zili ‘zamlı’ çalacak!

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ders zili bugün çalıyor. Ailelerin okul alışverişi için ne kadar harcama yaptıkları araştırıldı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında daha ucuz olan zincir marketler temel alındı. Fiyatlar karşılaştırıldığında, fiyatların geçen yıla göre katlandığını gösteriyor. Yüzde 80’lik enflasyonun ezdiği aileler, okul masraflarının altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor.

Üç çocuklu bir ailenin kırtasiye ve giyim için yapacağı harcama 10 bin lirayı geçiyor. Geçen yıla göre anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış oldu. Öğrencilerin servis v.b. ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderleri dahi aileleri zorluyor.

ÜRÜN ADI 2021 Yılı (TL) 2022 Yılı TL Artış (%)

Sırt çantası 48.90 129.00 158

Kalem kutusu 5.90 29.50 400

Beslenme kabı 49.99 119.00 138

Matara 5.00 19.90 298

30.yp. müzik defteri 2.95 9.50 222

60 yp. dikişli defter 2.25 8.30 277

24’lü kuru boya kalemi 13.50 29.50 118

18’li pastel boya 22.90 54.50 137

12’li sulu boya 4.95 13.50 172

Silgili kurşun kalem 9.90 22.50 127

Kırmızı kalem 3.99 9.99 150

Kalemtraş 5.99 16.99 283

Silgi 3.99 12.99 225

2022 YILI ÖĞRENCİ GİDERLERİ (TL) ANASINIFI ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri 496.07

Kıyafet gideri 1.457.99

TOPLAM 1.954.06

İLKOKUL ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri 775.67

Kıyafet gideri 2.387.00

TOPLAM 3.162.67

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri 619.81

Kıyafet gideri 2.567.99

TOPLAM 3.187.80

LİSE ÖĞRENCİSİ

Kırtasiye gideri 718.41

Kıyafet gideri 3.146.99

TOPLAM 3.865.40