Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre pazartesi Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kocaeli Valiliği yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı.