11 Eyl 2022 - 15:50- Asayiş G: 11 Eyl 2022 - 15:52

Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı

İzmit'te barakada başlayan yangın ağaçlık alana sirayet etti. Orman müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyük bir alana yayılmadan söndürüldü.
Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı mask
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Yangın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Çayıorova Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple ağaçlık alandaki barakada başlayan yangın, ağaçlık alana sirayet etti. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İzmit Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının daha büyük bir alana yayılmasının önüne geçildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
# bir, Olay, polis, Yangın

11 Eyl 2022 - 15:50 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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