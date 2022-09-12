12 Eyl 2022 - 09:17- Spor G: 12 Eyl 2022 - 09:20

Serikliler ironi yaptı!
Serikliler ironi yaptı! mask

Kocaelispor’un Serik Belediyespor ile oynadığı maçı futbolcu ailesi ve yönetimden 40 kadar Serikli taraftar da izledi. Mücadeleyi Derince Stadı’ndan takip eden yeşil beyazlılar maç öncesi Kocaelispor’a sevgi gösterisinde bulunurken ilginç bir yorumda da bulundular. Kocaelispor’un temposunu ve çok bol pas yapmasını eleştiren yeşil beyazlılar 90+3’teki oyuncu değişikliğinin de ellerini rahatlattığını ifade ederek Fırat Gül’e teşekkür ettiler. Kocaelispor’a şampiyonluk yolunda başarı dileyen Serik Belediyespor taraftarı Kocaelispor’u sezonun ikinci yarısında en iyi şekilde ağırlayacaklarını da belirttiler.
# bir, ile, Kocaelispor, Serik Belediyespor, Derince Stadı

12 Eyl 2022 - 09:17 - Spor

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