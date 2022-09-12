Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Ağustos'ta şüpheli görülen 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçlardan 22 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 araç sürücüsü gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.
12 Eyl 2022 - 09:46- Asayiş Güncelleme: 12 Eyl 2022 - 09:47
Kocaeli'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 4 araç sürücüsünden 3'ü tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.