12 Eyl 2022 - 09:46- Asayiş G: 12 Eyl 2022 - 09:47

Kocaeli'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 4 araç sürücüsünden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de 22 kaçak göçmen yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Ağustos'ta şüpheli görülen 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçlardan 22 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 araç sürücüsü gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.
# polis, Araç

12 Eyl 2022 - 09:46 Kocaeli- Asayiş

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