Muharrem Erdoğan yaşamını yitirdi

Karamürsel'in sevilen simalarından, spor camiasının yakından tanıdığı Karamürsel İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı 73 yaşındaki Muharrem Erdoğan vefat etti. İki hafta önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın beyninde pıhtı atması olduğu belirlenmiş, İzmit Medical Park Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Erdoğan, sabah karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İki çocuk babası Erdoğan'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.