İbrahim Demir’i geçemedik

Kocaelispor 13 net pozisyon ile 1 penaltı kaçırdığı mücadelede Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Mücadelede Serik ekibinin kalecisi İbrahim Demir maçın tartışmasız yıldızıydı. Beykan’ın penaltısını tam sağ köşeden kurtaran, Tayfun’un serbest vuruşunda topu 90’dan alan, Cem’in kafa vuruşu ile Beykan’ın plaselerinde gole izin vermeyen, özellikle ikinci yarıdaki soğukkanlılığı ile takımını rahatlatan Kaptan İbrahim kaleye adeta demirden bir duvar ördü. Kariyerinin en özel maçını oynayan İbrahim’i maçın ardından Kocaelispor taraftarı alkışladı, İbrahim de yeşil siyahlı taraftarlara teşekkür ederek karşılık verdi.