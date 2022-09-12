İbrahim Demir’i geçemedik

Kocaelispor 13 net pozisyon ile 1 penaltı kaçırdığı mücadelede Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Mücadelede Serik ekibinin kalecisi İbrahim Demir maçın tartışmasız yıldızıydı. Beykan’ın penaltısını tam sağ köşeden kurtaran, Tayfun’un serbest vuruşunda topu 90’dan alan, Cem’in kafa vuruşu ile Beykan’ın plaselerinde gole izin vermeyen, özellikle ikinci yarıdaki soğukkanlılığı ile takımını rahatlatan Kaptan İbrahim kaleye adeta demirden bir duvar ördü. Kariyerinin en özel maçını oynayan İbrahim’i maçın ardından Kocaelispor taraftarı alkışladı, İbrahim de yeşil siyahlı taraftarlara teşekkür ederek karşılık verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.