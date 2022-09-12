Mucize takım direnmeye devam ediyor!

Önceki Eskişehir… Şimdi de Karşıyaka… Türkiye futbol tarihinin iki asırlık takımını aslanlar gibi mücadele ederek devirdiler… Bu takım yokluklar içinde mücadele ettiği geçtiğimiz sezonda da Play-Off’un kapısından döndü. Belediye Derincespor’dan bahsediyoruz tabii ki…

Sarı lacivertliler, kendisine geçen sezon çelme takan Karşıyaka karşısında derslik bir mücadelenin ardından rövanşı aldı. Ancak gelin görün ki buradaki çocukların ve teknik ekibin çektiği eziyetler devam ediyor.

GECE GÜNDÜZ DUA EDİYORLAR

Belediye Derincespor sahipsiz… Aç susuz… O kadar farklı şeylerle uğraşıyorlar ki. Yaşadıklarını tek tek yazmaya kalksak sayfalar yetmez. Belediye Derincespor’daki teknik ekibe ve futbolculara çok büyük yanlışlar yapılıyor. Takıma tabiri caizse kan kusturuyorlar.

Başta Sportif Direktör Mustafa Polat olmak üzere, kurmaylar ödemelerin yapılması için gece gündüz dua ediyor.

NEDEN YA!

Dahası Mustafa Polat’ın üzerine de oynuyorlar. Erzurum’a, B diplomasını almak için eğitime gidiyor ama Polat’ın savunması isteniyor. Polat olmasa bugün kulübün yerinde yeller esecekti. Başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere yılların belediyesinin itibarı yerle bir olacaktı. Durumu kendisine sorduğumuzda “Hayır… Ben gerekli olan izinlerimi aldım… Kimse benden savunma istemedi” cevabını veriyor...

Ya da ben yazmayayım diye böyle demek zorunda kaldı.

BU NASIL İŞTİR BİRİSİ ANLATSIN

Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar... Kendisi ile ilgili aylardır aranıyoruz. Telefonun karşısındaki ses “Kulüpteki tek engel diyor” Onun bu kadar hırslı ve bu kadar takımın kötülüğü için mücadele edeceğine inanmak istemiyoruz. Böyle bir durum varsa da bunu kendisine yakıştıramıyoruz. Geçen sezon yönetimde değişiklikler oldu, içeride kavgalar çıktı, Kemal Bayraktar ile de tartışıldı. Bu tartışmanın, Bayraktar’ın takımın başarısız olmasının nedeni olduğu düşünülüyor.

OLMAZ!

Kemal Bayraktar kamu görevi görüyor…Kulüp de resmi kamu kulübü… Kişisel hırsını, mensubu olduğu belediyenin adını taşıyan bir resmi kulüpten çıkarmamalı. Buna hakkını yok! Zeki Aygün’un sessizliğine de bir anlam verilemiyor. Dahası Kemal Bayraktar’ın bu tavrı hem kendi siyasi kimliğine hem de yaklaşan seçimler öncesi Ak Parti’ye zarar veriyor.

NE ZAMAN KONUŞACAKSINIZ

Kulübün yönetimi de konuşmuyor. Bayraktar kendilerine ya da kulübe engel oluyorsa çıkıp dertlerini anlatmalılar. Yönetimden kararlı bir duruş bekleniyor. Sosyal medyada Mustafa Polat’a hocaya “Yapamıyorsanız gidin” diyenlerin ruh sağlığını normal değil. Sosyal medyadaki bazı vasıfsızlar da “Eskişehir’den neden 2 gol yediler?” diye eleştiride bulunarak akıl tutulması yaşıyor. Bu insanların derdinin ne olduğunu bilen yok!

BOYUNLARININ BORCU

Yönetimin toplanıp konularla ilgili sağlıklı bir açıklama yapması bekleniyor. Çünkü takımdaki mali sorunların aile içindeki huzuru bozması ve bu durumun sahaya yansıyacağından endişe ediliyor. Derince’deki futbolcuların yarısından fazlası İzmitli. Sadece onlar değil, her birinin bakmakla yükümlü oldukları insanlar var. Onları, haklarını düşünmek Derince’yi yönetenlerin boyunların borcudur.

TUTUN ELİNDEN

Kemal başkana sesleniyoruz… Kendisine kim ne dedi, ne söyledi tam olarak bilinmiyor ama bilmesi gereken bir konu var ki o da Belediye Derincespor’un belediyenin kulübü olması. Bu takımdan elinden tutması şart. Takımda geçen yıl “Kardeşim” dediği futbolcuları düşünerek bunu yapmalı! Yönetim ile Bayraktar oturmalı, konuşmalı ve bir yerde ortayı bulmalı.

KİMSE ENGEL OLAMAZ!

Güzel bir takım kuruldu… Eskişehir ve Karşıyaka gibi asırlık takımları yokluklara rağmen devirdiler. Bunu bizim çocuklar başardı! Ve oradaki teknik adamlar da futbolcular da kuruş almış değiller... Onlar her şeye rağmen hedeflerine ulaşmak için var güçleri ile mücadelelerini sürdürecek. Sadece 1-2 bin lira prime oynayan ancak çok büyük işler yapan sorumluluk sahibi insanları yok saymayın! Cumartesi Kelkit maçına gelin ve bu güzel takıma desteğinizi verin!