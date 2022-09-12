12 Eyl 2022 - 10:34- Gündem G: 12 Eyl 2022 - 10:36

Kocaeli Sanayi Odası’na hizmette ‘birincilik’ sertifikası

Kocaeli Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında denetimini başarıyla tamamlayarak ‘A Sınıfı Mükemmel Oda’ statüsünü korudu. 365 Oda/Borsa arasında hizmet kalitesiyle tam puan alan KSO, birincilik sertifikasına layık görüldü
Kocaeli Sanayi Odası’na hizmette ‘birincilik’ sertifikası mask
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Sanayicilerin kalkınmasına katkıda bulunan; çalışanları, paydaşları ve toplumu için değer yaratan Kocaeli Sanayi Odası (KSO),  kaliteli hizmet anlayışını tescillemeyi sürdürüyor. Öncü kurum olma misyonu ile sanayideki dönüşüme liderlik eden KSO, TOBB Akreditasyon Sitemi kapsamında geçirdiği denetimleri 20 yıldır başarıyla tamamlıyor. 2002 yılından beridir ‘A Sınıfı Mükemmel Oda’ statüsünü koruyan KSO, son denetimi de üstün başarıyla tamamlayarak 365 Oda/Borsa arasında birinci oldu.

YOĞUN DENETİM

Geçtiğimiz aylarda TOBB Akreditasyon Ekibi tarafından yoğun bir denetimden geçen KSO, “Yönetim ve Oda Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi, Üye İlişkileri, Yönetim Sistemleri, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim ve Uluslararası İlişkiler” başlıklarında uyguladığı başarılı ve örnek uygulamaları ile denetimden tam puan alarak birincilik sertifikasına layık görüldü.

SERTİFİKA TÖRENİ

KSO, birincilik sertifikasını Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende aldı. Törene; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Genel Sekreter Memet Barış Turabi ile ilgili oda personeli katılım sağladı. Tören; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un açılış konuşmaları ile başladı.

KALİTELİ HİZMETİN BELGESİ

İlk konuşmayı yapan TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Yavuz, akreditasyon siteminin ayrıntılarını paylaştı.  Ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kürsüye çıkarak, söz konusu sertifikaların oda/borsaların sunduğu kaliteli hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi, akreditasyon sistemi kapsamında oda/borsaların kendilerini geliştirdiğini, dünyadaki değişime paralel olarak büyüdüklerini kaydetti. Bakan Yardımcısı Uçarmak ise oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını  paylaştı.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından sertifika takdim törenine geçildi. Oda/Borsalar arasında birincilik sertifikasını hak eden Kocaeli Sanayi Odası’nın sertifikasını; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ile Akreditasyon Kurulu Başkanı Yavuz birlikte takdim etti. Birinciliğin haklı gururunu yaşayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Odamız, kaliteli hizmetini bir kez daha tescilledi. Odamızın birincilik sertifikasını almasına katkı sunan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, meslek komitelerimize ve oda personelimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin, sanayimizin ve sanayicimizin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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12 Eyl 2022 - 10:34 - Gündem

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