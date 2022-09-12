12 Eyl 2022 - 10:38- Asayiş G: 12 Eyl 2022 - 10:39

En mutlu günlerinde kaza yaptılar

Dilovası'nda kına gecesi için fotoğraf çekimine giden çift, gelin arabasıyla kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı.
En mutlu günlerinde kaza yaptılar mask
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Dilovası’nda ilçesinde yaşayan Yağmur Yerlikaya ve Veysel Kesik, en mutlu günlerinde kazaya karıştı. Kına gecesi için hazırlıklarını yapan ve fotoğraf çekimine süsledikleri otomobilleriyle giden çift, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. En mutlu günlerinde neye uğradıklarını şaşıran çift, şans eseri yaralanmadı.
# kaza, bir, Dilovası

12 Eyl 2022 - 10:38 - Asayiş

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