Kocaelispor İstanbul’a günü birlik gidiyor

Sezonun üçüncü maçında Sarıyer ile karşılaşacak. Yeşil siyahlılar yaklaşık 100 kilometrelik deplasmana programda bir değişiklik olmazsa günü birlik gidecek.
GÖZLER GÜL’DE
Son maçında sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor’da Sarıyer maçı hazırlıkları bugün yapılacak olan ter antrenmanının ardından tamamlanacak. Yarın (Çarşamba) İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak ve mücadelede Ankara Bölgesi B Klasman Hakemi Onur Bingöl Düdük çalacak.
HEDEF 3 PUAN
Yeşil siyahlılarda Atila dışında eksik bulunmuyor. Gözler ise Fırat Gül’e çevrildi. Genç çalıştırıcının Sarıyer maçında rotasyona ve oyun anlayışı değişikliği gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Kırklareli ve Kırşehir maçlarını kazanan, bol pozisyon bulduğu Serik maçından da beraberlikle ayrılan Kocaelispor’da hedef, 3 maçta 4 puanı bulunan rakibi karşısında mutlak 3 puan.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.