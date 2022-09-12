Enteresan atama!

Kocaelispor’un Sarıyer ile İstanbul’da oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi B Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetecek. Onur Bingöl, Kocaelispor'un Sarıyer'i 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın da hakemiydi. Soğuk ve fırtınalı havada oynanan maçta Kocaelispor’un gollerini Burak Süleyman, Burak Süleyman, Batuhan Er ve Bahattin atmıştı.