12 Eyl 2022 - 15:07- Spor G: 12 Eyl 2022 - 15:09

Enteresan atama!
Enteresan atama! mask

Kocaelispor’un Sarıyer ile İstanbul’da oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi B Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetecek. Onur Bingöl, Kocaelispor'un Sarıyer'i 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın da hakemiydi. Soğuk ve fırtınalı havada oynanan maçta Kocaelispor’un gollerini Burak Süleyman, Burak Süleyman, Batuhan Er ve Bahattin atmıştı.
# Ankara, ile, Kocaelispor

12 Eyl 2022 - 15:07 - Spor

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