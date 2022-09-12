Akyol’dan alt yapı antrenörleri ile ilgili maaş açıklaması

Kocaelispor’un futbol şube ve alt yapıdan sorumlu yöneticilerinden Zeynel Abidin Akyol, alt yapı antrenörlerinin maaş durumu ile ilgili konuştu.

1-2 HAFTAYA OTURUR

Akyol şu görüşlere yer verdi: Tüm antrenörlerimizin maaşlarında yeni bir zam düzenlemesine gittik. Bazı antrenörlerimiz için de maaşları dışında çeşitli temaslarda bulunacağız ve ek bir gelir elde etmelerini sağlayacağız inşallah. 1-2 haftaya bu konu da rayına oturur diye düşünüyorum.

ÜRETMEYE DEVAM

Yönetim kurulu toplantılarımızda da alt yapımız ile ilgili tüm konuları gündeme getiriyoruz. Malzeme sıkıntımız yok. Formalarımız ve diğer malzemelerimizin siparişlerini verdik, tedarik edilecek. Bu sezon ne kadar oyuncuyu profesyonel yaptığımız, A takımda oynattığımız ve kiraladığımız ortada. Yağız Gül Kocaelispor’u ve şehri milli takımda temsil edecek. Kocaelispor alt yapısı üretmeye devam edecek.