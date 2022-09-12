Derince’de Başpehlivan hüseyin gümüşalan

19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin final müsabakasında Orhan Okulu ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, rakibini mağlup ederek başpehlivan unvanını elde etti

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin üçüncü gününde düzenlenen müsabakalara binlerce kişi akın etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salip Sayar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile AK Parti İlçe Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

500 GÜREŞÇİ MÜCADELE ETTİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan festivalde başpehlivanlık mücadelesi öncesi protokol ve güreşçilerin katılımı ile şeref turu atıldı. Ellerinde ay yıldızlı bayrakla seyircileri selamlayan protokol ve başpehlivanlar, dosta düşmana birlik ve beraberlik mesajları verdi. Daha sonra Minik-1, Minik-2 Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boyu, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baş Altı ve Başpehlivan olmak üzere 13 kategoride 500 güreşçi İshakçılar Er Meydanı’nda hünerlerini sergiledi. Büyük heyecana sahne olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yağlı pehlivan güreşlerinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün festivalin kurucusu olan merhum Aydın Şentürk’ün organizasyona katkılarından dolayı ailesine plaket takdiminde bulundu. Başkan Aygün, “Bu yıl festivalimizin 19.’sunu düzenliyoruz. Kıymetli halkımızın ata sporumuz olan güreşe ilgisi bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. Gençliğe ve spora olan yatırımlarımıza devam edeceği” dedi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde başpehlivan kategorisinde Hüseyin Gümüşalan rakibi Orhan Okulu’yu mağlup ederek Derince güreşlerinin başpehlivanı oldu.