Satranç şampiyonu Galva Metal

2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 53 takım ve 500’den fazla sporcu ter döktü. Temsilcimiz Galva Metal şampiyon oldu

2.LİG’E YÜKSELDİLER

Galva Metal Spor Kulübü Derneği, 2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda şampiyon olurken, ikinci sırayı Çanakkale Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, üçüncülüğü Çelik Satranç Spor Kulübü Derneği, dördüncülüğü, İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, beşinciliği Yıldız Satranç Spor Kulübü Derneği, altıncılığı ise İstanbul Moda Spor Kulübü elde etti. Şampiyona’da dereceye giren kulüpler, gelecek yıl Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

BAŞKAN TULAY AÇIKLAMA YAPTI

Şampiyonanın kapanış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yönetim Kurulumuz, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, davetliler, kulüp temsilcileri, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.