Satranç şampiyonu Galva Metal

2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 53 takım ve 500’den fazla sporcu ter döktü. Temsilcimiz Galva Metal şampiyon oldu
2.LİG’E YÜKSELDİLER
Galva Metal Spor Kulübü Derneği, 2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda şampiyon olurken, ikinci sırayı Çanakkale Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, üçüncülüğü Çelik Satranç Spor Kulübü Derneği, dördüncülüğü, İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, beşinciliği Yıldız Satranç Spor Kulübü Derneği, altıncılığı ise İstanbul Moda Spor Kulübü elde etti. Şampiyona’da dereceye giren kulüpler, gelecek yıl Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne katılma hakkı elde etti.
BAŞKAN TULAY AÇIKLAMA YAPTI
Şampiyonanın kapanış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yönetim Kurulumuz, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, davetliler, kulüp temsilcileri, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.