Yolcudur Abbas bağlasan durmaz !

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, ilk iki maçı kaybederek başladığı sezonun daha başında dibe çöktü. Bayrampaşa deplasmanında tek golle yenilerek sezona başlayan takım, iç sahada patlama yapacak denirken, Karaman karşısında tam 6-2 yenilerek son yılların en kötü skorunu elde etti. Mum gibi eriyen ve daha iki hafta sonunda dibe çakılan Darıca, umut vermiyor. Sarı Yeşilliler Ofspor deplasmanında adeta 6 puanlık maça çıkacak.