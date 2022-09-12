12 Eyl 2022 - 15:15- Siyaset G: 12 Eyl 2022 - 15:16

AKP, bin 300 engelliyi Ormanya’ya götürdü

AKP Kocaeli, yaklaşık bin 300 engelli ve ailesini Ormanya’ya götürdü. İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bugün bu kardeşlerimizin ve ailelerinin yüzündeki gülümsemeye, güvene şahit olmak bizler için de en büyük mutluluk kaynağıdır” dedi
AKP, bin 300 engelliyi Ormanya’ya götürdü mask
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AKP İl Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı’nca düzenlenen program kapsamında bin 300 engelli ve ailesi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kartepe Uzuntarla mevkiinde bulunan, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’yı gezdi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan YardımcısıEmine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe başkanları Sadık Yılmaz, Ramazan Tuna, Mustafa Koral, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de gezide yer aldı.

“POZİTİF AYRIMCILIK ARTTI”

Birlikte doğa yürüyüşü ve piknik yapılan etkinlikte engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Ellibeş, “Büyükşehir Belediyemizin engelli bireylerimizin sosyal hayatın içinde daha çok bulunması için gösterdiği üstün gayrete biz de katkı sağlamak istedik. AK Parti dönemiyle birlikte engelli bireylerimizin hem kendilerine hem de kendileriyle ilgilenmekle yükümlü ailelerine karşı sosyal devlet anlayışı daha da gelişti. Çalışma hayatında, sosyal hayatta daha pozitif ayrımcılık arttı. Bugün bu kardeşlerimizin ve ailelerinin yüzündeki gülümsemeye, güvene şahit olmak bizler için de en büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.
# başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Avrupa

12 Eyl 2022 - 15:15 - Siyaset

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