“Öğrencilerin ulaşımını belediyeler karşılasın”

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak okul masraflarını değerlendiren bir açıklama yaptı. Turel, “Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle, öğrenci velilerimiz aynı sevinci maalesef yaşayamamakta.Eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ve diğer araç gereçlerde fiyatlar enflasyona bağlı olarak artış gösteriyor. Önceki yıl 333 TL olan en kısa mesafe servis ücreti, bu sene 660 TL’ye yükseldi.
“BÜYÜKAKIN VE BÜYÜKGÖZ’E SESLENDİ”
Turel, “Okul kıyafetlerinde %130’a varan bir artış oldu. 60 TL olan bir okul çantası 150 oldu. Okulların açılması öncesinde velileri okul masrafları kara kara düşündürdü. Okul masrafları aile ekonomisini önemli ölçüdesarstı. Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yerel yöneticilere çağrıda bulunuyoruz. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz olmak üzere, en azından ailesinde birden fazla eğitim öğretim gören öğrencilerimizin ulaşım masrafları yerel yönetimler tarafından karşılansın” talebinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.