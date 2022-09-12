12 Eyl 2022 - 15:15- Siyaset G: 12 Eyl 2022 - 15:16

“Öğrencilerin ulaşımını belediyeler karşılasın”

Yeni eğitim öğretim döneminin başında belediye başkanlarına seslenen SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, “En azından ailesinde birden fazla eğitim öğretim gören öğrencilerimizin ulaşım masrafları yerel yönetimler tarafından karşılansın” dedi
“Öğrencilerin ulaşımını belediyeler karşılasın” mask

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak okul masraflarını değerlendiren bir açıklama yaptı. Turel, “Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle, öğrenci velilerimiz aynı sevinci maalesef yaşayamamakta.Eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ve diğer araç gereçlerde fiyatlar enflasyona bağlı olarak artış gösteriyor. Önceki yıl 333 TL olan en kısa mesafe servis ücreti, bu sene 660 TL’ye yükseldi.

“BÜYÜKAKIN VE BÜYÜKGÖZ’E SESLENDİ”

Turel, “Okul kıyafetlerinde %130’a varan bir artış oldu. 60 TL olan bir okul çantası 150 oldu. Okulların açılması öncesinde velileri okul masrafları kara kara düşündürdü. Okul masrafları aile ekonomisini önemli ölçüdesarstı. Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yerel yöneticilere çağrıda bulunuyoruz. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz olmak üzere, en azından ailesinde birden fazla eğitim öğretim gören öğrencilerimizin ulaşım masrafları yerel yönetimler tarafından karşılansın” talebinde bulundu.
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12 Eyl 2022 - 15:15 - Siyaset

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