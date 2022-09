İstifa eden MHP İlçe Başkanı’ndan Sancaklı’yla ilgili Thodex iddiası!

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Darıca’da bilindiği gibi ilçe yönetiminde istifalar yaşanmış ancak istifa edenlerin ilçe yöneticisi olmadığı MHP Kocaeli İl Teşkilatı tarafından açıklanmıştı. Darıca’da istifaların ardından ilçe başkanı Yücel Bektaş’ın genel merkez tarafından görevden alındığı konuşulurken Bektaş, yazılı açıklama yaptı.

“NE KADAR İT KOPUK VARSA BUNLARDAN BİR EKİP YAPARAK…”

Bektaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bir yıldan beri sürdürdüğüm ilçe başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Cumhur İttifakı çerçevesinde teşkilat tabanımızla birlikte çalıştık. Yaklaşık 1000 üye yaptık. Partimizi bölgemizin her köşesinde konuşulur hale getirdik. Ancak süreç içinde milletvekili Saffet Sancaklı sebebini bilmediğim bir şekilde bölgedeki teşkilat ve genel merkez aleyhine faaliyet yürüten kişilerin sözüyle bize husumet gütmeye başladı. Dedikodu fitne üreterek elimizi zayıflatmaya çalıştı. Bir ülkücüyü aramayan telefonlarına bakmayan bölge insanı ile irtibatı kopuk vekil ne kadar it kopuk varsa bunlardan bir ekip yaparak her bölgede hizip üretti.

“SANCAKLI VE OĞLU KENDİLERİNİ KURBANLIK KOYUN GİBİ ORTADA BIRAKTI”

Yöneticilerime telefon açarak istifa etmeleri konusunda baskı yaptı. Hatta istifa metnini bile kendisi hazırlamış.Biz çalışmamızı yaparken partimizi anlatmak için sahada çalışma yaparken binlerce kişiyi dolandıran Thodex adlı coin şirketindeki ortaklıklarını şaibeli kişilerle diyaloğunun açıklamasını yapmak zorunda kaldık.Öyle ki Thodex kurucusu Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özerin Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek çocuklarının hiçbir şey yapmadığını sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade edip her yerde konuşmaktadır. Ben istifamı il başkanıma verdim. Bilinmesini isterim ki partimin liderimin her şartta emrinde oldum olmayada devam edeceğim. Biliyorum ki başbuğumuzun dediği gibi Ülkücülük her türlü haksızlığa karşı boyun eğmeyen, asil bir başkaldırı hareketidir.”