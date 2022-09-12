SEDAŞ’ın Stargate Yetenek Programı öğrencilere iş tecrübesi kazandırdı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Stargate Yetenek Programı ile Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’de okuyan mühendislik öğrencilerine iş tecrübesi ve kariyer olanağı sağlamaya devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’nden toplamda bin 806 başvuru arasından seçilen 9 genç mühendis adayı yetenek programına kabul edildi.

Genç mühendis adayları SEDAŞ’ta Dağıtım Operasyonları ve Enerji Şebeke Yönetimi bölümleri başta olmak üzere Regülasyon, Teknik Akademi, İnsan Kaynakları ve Finans bölümlerinde İş Hayatına hazırlık ve Proje Yönetimi eğitimlerine katıldılar.

Enerji sektöründe gençlere saha deneyimi fırsatı

Yaklaşık 5 ay süren program süresince öğrenciler proje kapsamında enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı bulurken kişisel gelişim eğitimi, part-time çalışma olanağı, eğitim koçları ile mentorluk ve teknik akademi eğitimlerinden faydalandı. Program kapsamında SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi elde eden genç mühendislerden 9’u hazırladıkları projeleri, şirketin üst yönetimine sundu.

Dağıtım Operasyonları ve Enerji Şebeke Yönetimi, Saha Uygulamaları ve Proje Hazırlık kurslarını tamamlayan yetenekli genç mühendis adayları, proje sunumları sonrasında sertifikalarını aldı. Mühendis adayları, mezuniyetleri sonrasında SEDAŞ’ta uygun iş imkanları oluşması durumunda istihdam edilme fırsatına da sahip olacaklar.