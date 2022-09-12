12 Eyl 2022 - 15:32- Asayiş G: 12 Eyl 2022 - 15:34

TEM'de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Hereke mevkiinde iki yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
TEM'de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var mask
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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke tünellerini geçince Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu otobüsü ve 1 hafif ticari araç kazaya karıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.
# Araç, polis, Ankara, kaza, Olay

12 Eyl 2022 - 15:32 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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