TEM'de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke tünellerini geçince Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu otobüsü ve 1 hafif ticari araç kazaya karıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.