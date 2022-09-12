KSO ve KOTO Ankara’dan ‘A Sınıfı’ gururu ile döndü

Öncü kurum olma misyonu ile sanayideki dönüşüme liderlik eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO), TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında geçirdiği denetimleri 20 yıldır başarıyla tamamlıyor. 2002 yılından beridir ‘A Sınıfı Mükemmel Oda’ statüsünü koruyan KSO, son denetimi de üstün başarıyla tamamlayarak 365 Oda/Borsa arasında birinci oldu. Öte yandan son yapılan akreditasyon denetiminde vizyon projeleri ve üyesine üstün kalitede hizmetleriyle ‘A Sınıfı Oda’ statüsüne yükselen KOTO da başarıyı ödülle taçlandırdı. Kocaeli’nin iki önemli odası KSO ve KOTO, sertifikalarını Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende aldı.

KSO VE KOTO YÖNETİMLERİ TÖRENDEYDİ

Kocaeli Sanayi Odası’ndan törene KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Genel Sekreter Memet Barış Turabi ile ilgili oda personeli katıldı. Kocaeli Ticaret Odası’ndan da Başkan Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Meclis Üyesi Medet Aydın, KOTO Genel Sekreteri Mert Alnıpak ve Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkareyel katıldı.

KALİTELİ HİZMETİN BELGESİ

Tören; TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un açılış konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı yapan TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Yavuz, akreditasyon siteminin ayrıntılarını paylaştı. Ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu sertifikaların oda/borsaların sunduğu kaliteli hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Uçarmak ise, oda/borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda/borsalara disiplin kazandıracağını paylaştı.

ZEYTİNOĞLU: KALİTEMİZİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİK

Ardından sertifika takdim törenine geçildi. Oda/Borsalar arasında birincilik sertifikasını hak eden KSO’nun sertifikasını; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ile Akreditasyon Kurulu Başkanı Yavuz birlikte takdim etti. Birinciliğin haklı gururunu yaşayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Odamız, kaliteli hizmetini bir kez daha tescilledi. Odamızın birincilik sertifikasını almasına katkı sunan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, meslek komitelerimize ve oda personelimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin, sanayimizin ve sanayicimizin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

KOTO, TİCARET ODALARI ARASINDA 2’NCİ

Son yapılan akreditasyon denetiminde vizyon projeleri ve üyesine üstün kalitede hizmetleriyle A sınıfı oda statüsüne yükselen KOTO da bununla yetinmeyerek başarıyı ödülle taçlandırdı. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirilen Akreditasyon Sistemi’nde, en yüksek denetim puanlardan birini alan KOTO, Ticaret Odaları arasında 2’nci oldu.

BULUT: ÜYELERİMİZ SONUNA KADAR HAK EDİYOR

2’ncilik ödülünü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ile Akreditasyon Kurulu Başkanı Yavuz’un elinden alan KOTO Başkanı Necmi Bulut, A Sınıfı Oda tescilinin yüksek puanla Kocaeli iş dünyasına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kocaeli Ticaret Odası üyelerimiz bu kaliteyi sonuna kadar hak ediyor. Kocaeli iş dünyamıza hayırlı olsun. Hizmet kalitemiz artarak devam edecek” dedi.