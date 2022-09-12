12 Eyl 2022 - 17:48- Asayiş G: 12 Eyl 2022 - 17:50

Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsü ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 2’si bebek 4 kişi yaralandı. Kazadan dolayı mahsur kalan onlarca vatandaş, belediye otobüsleriyle tahliye edildi. Uzun süre tek şeritten akan trafik, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki Niğde’ye giden 51 BE 11 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü seyir halindeyken önüne aniden tır makasladı. Otobüsün ani fren yapması neticesinde arkasında seyreden E.Y. hakimiyetindeki 21 AAZ 508 plakalı Neoplan marka otobüs ile S.B. yönetimindeki 41 AIY 250 plakalı Toyota marka hafif ticari araç da duramayarak birbirlerine girdi. Makaslayan tır ise hızla yoluna devam etti. Zincirleme kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. 21 AAZ 508 plakalı otobüsün sürücüsü E.Y.’nin kazadan sonra otobüsün içinde sıkıştığı öğrenildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yolculardan V.D.O ve F.I ile birlikte V.E ve V.Y. isimli iki bebek de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. 2’si bebek 4 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten ilerledi. Mahsur kalan yolcular, belediyeden gelen 2 otobüsle bölgeden tahliye edildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

“İnsanlar öne doğru fırladı, çocuklar da vardı”

Niğde’ye giden otobüste yolcu olarak bulunan Vedat Eren, "Otobüste ortada oturuyordum, düz giderken önümüze bir tane tır kırdı yavaşlamak zorunda kaldık. Öndeki arabaya çarptıktan sonra arkadaki araba sert bir şekilde bize çarptı. İnsanlar öne doğru fırladı, çocuklar da vardı arabada. Feci bir kaza olmasa da yaralananlar oldu. Otobüs Gebze’den kalkmış Niğde’ye gidiyordu. Kazaya 3 araç karıştı, ortalığı karıştıran tır ise kaçtı. İki otobüs bir de ticari araç kazada vardı" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# tarafından, bir, Araç, ile, polis, ardından, sağlık, Ankara

12 Eyl 2022 - 17:48 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.375 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı mask
Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı mask
Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı
Babaannesine kızan genç evi yaktı mask
Babaannesine kızan genç evi yaktı
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza mask
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza
Alkolmetre üflemeyi reddedip polise mukavemet gösterdi mask
Alkolmetre üflemeyi reddedip polise mukavemet gösterdi
İzmit'te olaylı gece! Kavga eden gruba biber gazlı müdahale mask
İzmit'te olaylı gece! Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL